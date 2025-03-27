بعد تعافيه من الإصابة.. أرسنال يُعلن عودة ساكا للتدريبات الجماعية

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عودة بوكايو ساكا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتدريبات الفريق، وذلك قبل مباراة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر نادي أرسنال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ ساكا أثناء مشاركته في تدريبات الفريق.

وكان ساكا قد ابتعد عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بعد خضوعه لجراحة لعلاج تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال فوز أرسنال 5-1 على كريستال بالاس في ملعب “سيلهيرست بارك”.

موعد مباراة أرسنال وفولهام

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره ومنافسه فولهام، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.