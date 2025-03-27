مصطفى بكري: الرئيس السيسي يضع الدراما في قلب معركة الوعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما في حديثه يعبر عن تقديره للشعب المصري، مشيرا إلى أن الشعب الآن لديه يقين بأن تقدم الدولة في قوتها وقوة جيشها ومؤسساتها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي أكد أهمية الوعي ومواجهة الشائعات والأكاذيب مع الثبات على القيم الحميد للشعب المصري.

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وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة الرئيس السيسي أن الدراما تدخل في تشكيل الوعي بشكل رئيسي، مثلما كان من قبل في أعمال “الإختيار” و “رأفت الهجان”، وغيرها.