دون إصابات.. السيطرة على حريق بمطعم للمشويات بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب داخل مطعم المشويات بمدينة المنيا دون إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق داخل مطعم مأكولات بمنطقة أبو عرب بمدينة المنيا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعومين بسيارة إسعاف ، وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

