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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد انتهاء صلاة التراويح في رمضان 2025

صلاة التراويح
صلاة التراويح
محمد شحتة

يحين موعد انتهاء صلاة التراويح في شهر رمضان، في اليوم الذي تعلن فيه دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر شوال ويثبت رؤية هلال شهر شوال فبذلك ينتهي شهر رمضان وتنتهي معه صلاة التراويح ولا تصلى في نفس يوم الرؤية.

موعد انتهاء صلاة التراويح في رمضان

أما في حالة عدم ثبوت هلال شهر شوال، فإن موعد انتهاء صلاة التراويح يكون بنفس يوم إعلان الرؤية وتصلى في هذا اليوم بعد صلاة العشاء.

أما اليوم التالي المتتم لشهر رمضان فلا تصلى فيه صلاة التراويح لأن ليلة العيد قد حلت بغروب شمس آخر يوم في رمضان.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية ولجانها الشرعية لرصد الهلال، بعد غروب شمس غدا السبت الموافق 29 من رمضان، وتعلن نتيجة موعد عيد الفطر المبارك وفقا لما تصل إلى من عملية الرؤية الشرعية لهلال الشهر الهجري الجديد.

موعد انتهاء وقت التراويح في ليالي رمضان

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت صلاة التراويح يمتد من بعد صلاة العشاء وحتى أذان الفجر، مما يعني أنه يجوز أداؤها خلال هذه الفترة دون أي حرج.

وأشار إلى أن التراويح يمكن صلاتها ركعتين ركعتين مع وجود استراحة بينهما، وهذه الاستراحة قد تكون قصيرة أو طويلة حسب راحة المصلي، ما دامت الصلاة تؤدى ضمن الوقت المحدد لها.

وبناءً على ذلك، فإن تأخير صلاة التراويح إلى ما قبل الفجر جائز شرعًا، طالما أنها تؤدى في وقتها المحدد، ويظل الأفضل أن يؤديها المسلم بما يناسب ظروفه وقدرته، دون تفريط في فضلها وثوابها العظيم.

فضل صلاة التراويح

يتمتع قيام الليل، ومنه صلاة التراويح، بفضائل عظيمة ذكرها العلماء، منها:

كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يحرص على قيام الليل حتى تفطرت قدماه، مما يدل على عظم منزلته.
قيام الليل يعد من أسباب دخول الجنة ورفع الدرجات فيها.
المحافظون على قيام الليل من أهل الإحسان الذين يستحقون رحمة الله وجنته.
مدح الله سبحانه وتعالى أهل قيام الليل، وذكرهم في كتابه الكريم بقوله: "وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا".
قيام الليل هو أفضل صلاة بعد الفرائض.
يكفر الذنوب ويمنع من الوقوع في الآثام.
يعتبر شرفًا للمؤمن وعلامة على قوة إيمانه.
يُغبط عليه صاحبه لعظم أجره وثوابه، فهو خير من الدنيا وما فيها.
من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلاها كما ينبغي فقد قام رمضان إيمانًا واحتسابًا.

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