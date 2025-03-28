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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي يؤكد موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود نوفل

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عن تضامن مصر الكامل مع السودان ، وذلك في ظل خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي لنظيره السوداني علي يوسف الشريف، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والوقوف على آخر التطورات الميدانية في السودان.


وشدد عبد العاطي على دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان، ومعربا عن موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان.

كما حرص عبد العاطي على الاطلاع من نظيره السوداني على مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، ولاسيما في ظل التطورات الراهنة بالخرطوم، وإعلان الجيش السوداني تحريرها،

فيما تناول الجانبان الجهود الهادفة لدعم السودان على المستويين الإقليمي والدولي.

السودان مصر وزير الخارجية السوداني بدر عبد العاطي الجيش السوداني مصر والسودان

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