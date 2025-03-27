القوات المسلحة السودانية: العمليات العسكرية مستمرة لتحرير السودان بشكل كامل

أكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، أن العمليات العسكرية مستمرة لتحرير السودان بشكل كامل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية : جميع المناطق في الخرطوم تحت سيطرة الجيش السوداني.

وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة السودانية : ماضون بعزم وإصرار على إكمال مراحل العملية العسكرية لإخلاء السودان من الدعم السريع.

وتابع الناطق باسم القوات المسلحة السودانية : حساباتنا العسكرية لا تخضع لأي مساومات.

وأكمل الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: موقف الدولة السودانية وجيشها حازم وواضح تجاه الدعم السريع.

