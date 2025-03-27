البرهان: نؤكد وقوفنا حكومة وشعبا مع جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار

اطمأن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، يطمئن في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان على الأوضاع الراهنة على خلفية الأحداث الأخيرة بمدينة الناصر بالجنوب.

وقال البرهان، إننا نؤكد وقوفنا حكومة وشعبا مع جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار"، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبدالله، كشف انه تم اطلاق عملية برية واسعة منذ فترة لاستعادة السيطرة على مدينة الخرطوم بالكامل من الدعم السريع



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في تصريحات "قواتنا تمكنت من إحراز تقدم كبير بالعاصمة الخرطوم والعمل جار لإكمال السيطرة على المواقع المتبقية