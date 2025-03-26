تطورات كبيرة بالسودان.. الجيش يسترد مواقع هامة في الخرطوم

أفادت شبكة “العربية” بأن الجيش السوداني صار يسيطر على معسكر طيبة جنوبي الخرطوم، وبدأ الانتشار بمنطقة الكلاكلات بينما يغلق الجيش السوداني طريق الخرطوم - جبل أولياء.

وذكرت أن الجيش السوداني سيطر على سلاح المدرعات وعلى مقر الدفاع الجوي بالخرطوم.

كما أكد الجيش السوداني أن قواته تتقدم بثبات نحو مطار الخرطوم الدولي، وأنه سيطر على جميع جسور العاصمة.

وذكر الإعلام العسكري السوداني: "قواتنا تمكنت من إحكام سيطرتها على الجهة الغربية من كوبري المنشية، وسلاح المدرعات سيطر فجر اليوم على مقر الميناء البري بضاحية الصحافة شرق بالخرطوم، علاوة على السيطرة على مباني كلية الهندسة بجامعة السودان وأحياء النزهة والصحافة بالخرطوم".

كما استعاد الجيش مصنع اليرموك الحربي بجنوب الخرطوم من قبضة الدعم السريع.