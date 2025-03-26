من ليس معي فهو ضدي.. ترامب يهدد بقطع التمويل عن وسائل إعلام أمريكية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسائل الإعلام ، معبرا عن رغبته بقطع التمويل الفيدرالي عن إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس".

ويرى ترامب ، أن الموقعين الإعلاميين لا يتعاملان معه بما يجب متّهما المحطّتين العامّتين بأنّهما "منحازتان جدًّا" ضده، مشيرًا بذلك إلى أهمية اتباع نهج "من ليس معي فهو ضدي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض : "سيكون شرفًا لي أن أضع حدًّا لهذا" عبر التمويل الفيدرالي.

وخلافا لما هو عليه الحال في أوروبا فإنّ وسائل الإعلام العامة الأمريكية لا تحظى بنسب مشاهدة واستماع مرتفعة.

ومنذ فترة طويلة يتعرّض الإعلام العام في الولايات المتّحدة لانتقادات حادّة من جانب المحافظين الذين يتّهمونه بأنّ ميوله يسارية كثيرًا وإنه صاحب وتيرة نقد حادة.

واعتبر ترامب إن إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس" تهدر عليهما الأمور لأنهما لا يروجان لسياساته.