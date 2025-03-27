موقف مصري تاريخي.. الحكومة السودانية: القوات المسلحة تفرض سيطرة على المناطق الشمالية من الخرطوم

أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية، أن السودان واجه محاولات كثيرة لإسقاطه وتفكيك مجتمعه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية: استعادة القصر الجمهوري والعاصمة الخرطوم بداية لاستقرار السودان، وبدأنا نشهد حالة من الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة السودانية:" القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على المناطق الشمالية من العاصمة الخرطوم.

وتابع المتحدث باسم الحكومة السودانية: الدولة المصرية سجلت موقفا تاريخيا وقدمت دعما غير محدود للمؤسسات السودانية".

وأكمل المتحدث باسم الحكومة السودانية : الخرطوم كانت ساحة حرب مفتوحة خلال الفترة الماضية، ونواجه تعقيدات أمنية تحتاج إلى بعض الوقت لحلها.

ولفت المتحدث باسم الحكومة السودانية: نعمل على خطة تتضمن سياسة مرحلية في الخرطوم كما حدث بأم درمان وبحري".

