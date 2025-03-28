طريقة عمل البيتي فور في البيت .. أوفر و أحلى من الجاهز

البيتي فور من حلويات عيد الفطر التي يعشقها الكبار و الصغار نظرا لمكوناتها المختلفة و اللذيذة بالنسبة للكثير مثل الشكولاتة و المكسرات و غيرهم.

قدمت الشيف نونا، مقدمة برنامج البلدي يوكل على قتاة بانوراما فود، طريقة عمل البيتي فور في البيت أرخص من المحلات وبمذاق لايقاوم.





مقادير البيتي فور

6كوب دقيق

3كوب ونصف زبدة

كوب ونصف سكر بودر

6أصفر بيض

2باكو فانيليا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

(لعمل بيتي فورالشوكولاتة)

٢ ملعقة كبيرة كاكاو خام





طريقة التحضير البيتي فور

فى العجان نضع الزبدة ( تكون بدرجة حرارة الغرفة) مع السكر ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي ثم نضع صفار البيض مع الفانيليا ونخلط جيدا ثم ننزل بالدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة لينة سهله التشكيل.

(لا نخلط كثيرا حتى لا يتكون عرق للعجينة فقط تلم المكونات معنا فقط)

فى حالة عمل البيتى فور البني .. نقسم العجينة نصفين ونخلط 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو مع 2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة ونقلبهم جيدا مع بعض ونضعهم على نصف العجينة ونستكمل عجن الخليط البني ونخلط جيدا

نخرج العجينة ونضعها فى كيس حلوانى ببلبلة البيتي فور ونبدأ فى تشكيل البيتى فور ونرصها على صاج بورق زبدة ونضعه فى فرن مسبق التشغيل على درجة حرارة ١٥٠ او ١٦٠ من أسفل فقط حتى يأخذ اللون الذهبي من الأرضية ثم نخرجه ولا نحركه تماما قبل أن يبرد ونقدمه .





ويمكن تزيين البيتى فور بلصقه بقليل من المربى وتزيينه بالشوكولاتة الذائبة وبجوز الهند او السوداني المجروش حسب الرغبة ويقدم وصحتين وهنا.

ملاحظات لنجاح البيتي فور

يجب إختيار نوع دقيق وزبدة وسكر بودر جيد جدا

( ملحوظة عند إستخدام البيض فى البيتى فور )

* لملمس البيتى فور الناعم الدايب نستخدم 6 أصفر بيض فقط

* لملمس البيتى فور المتماسك نستخدم 3 أصفر بيض و3بيض كامل

* لملمس البيتى فور المقرمش الذي يشبه البسكويت نستخدم 6 بيض كامل