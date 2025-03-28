اختيار الحليب المناسب.. الفوائد الصحية والمخاطر المحتملة

سقط حليب البقر التقليدي، وهو عنصر أساسي غذائي لآلاف السنين، عن الموضة، وتجاوزه حليب الشوفان والمكسرات العصري، الذي يحتوي على جحافل من المتابعين ذوي التفكير الصحي وغير المتسامحين مع اللاكتوز.



‎تحتوي بعض الألبان، مثل حليب اللوز، على مستويات عالية من الكالسيوم المقوي للعظام ولكنه يستخدم كمية زائدة من الماء لصنعه، في حين أن البعض الآخر، مثل حليب الشوفان، يسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم ولكن له تأثير بيئي منخفض جدا.

‎في الآونة الأخيرة، أحدث اتجاه للحليب هو الحليب غير المبستر أو الخام، يتضمن البسترة تسخين الحليب الخام لقتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب ضررا، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا، مما يؤدي إلى رفوف محلات البقالة المبطنة للحليب أكثر أمانا للشرب.

‎لذا نعرض فيما يلي أفضل طريقة لاختيار الحليب الذي يجب شراؤه متروك للمستهلك الفردي، الذي يعرف صحته بشكل أفضل.



-حليب البقر



‎حليب كلاسيكي، بقدر ما تذهب أنواع الحليب، فهو الأكثر كثافة بالمغذيات، حيث يقدم جرعة صحية من البروتين حوالي ثمانية جرامات لكل كوب واحد بثمانية أونصات حوالي 30 في المائة من الاحتياجات اليومية من الكالسيوم، بالإضافة إلى الفوسفور وفيتامين ب2، مما يساعد على تقوية العظام وتوفير الطاقة.

‎يأتي بعدة أشكال - كامل، قليل الدسم، قليل الدسم وخالي من الدهون، ويسمى أيضا منزوع الدسم.

‎ربطه الباحثون في بولندا بانخفاض خطر فقدان كثافة العظام في سن الشيخوخة، أفادوا أن استهلاك منتجات الألبان بانتظام خلال سنوات ما قبل المدرسة والسنوات الدراسية كان مرتبطا باحتمال أكبر للحصول على كثافة معدنية أفضل للعظام كشخص بالغ.



‎والمحتوى العالي من البروتين، بالإضافة إلى مساعدتك على الشعور بالشبع، هو فائدة كبيرة لصحة العظام، وجدت دراسة أجريت عام 2013 في مجلة التغذية الصحية العامة أن النساء اللواتي يتناولن نظاما غذائيا غنيا بالبروتين كن أكثر عرضة للحصول على كثافة معدنية صحية للعظام من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

‎يحتوي حليب البقر أيضا على البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على الحماية من السكتة الدماغية.

‎لكنها ليست كلها أخبار جيدة، مثل العديد من الأطعمة، هناك فوائد وعيوب لحليب البقر التقليدي.

‎ارتبط تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان بزيادة احتمال الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان لذلك من الأفضل استهلاك هذا النوع من الحليب باعتدال.

‎وجد أطباء جامعة هارفارد أن شرب الكثير من الحليب منزوع الدسم أو قليل الدسم يرتبط بزيادة طفيفة خطر الوفاة من جميع الأسباب وسوء صحة القلب والأوعية الدموية، وكذلك سرطان الرئة وسرطان المبيض وسرطان البروستاتا.

‎على الرغم من فوائده، فإن حليب البقر ليس للجميع.

‎يعاني ما بين 30 و50 مليون أمريكي من درجة ما من عدم تحمل اللاكتوز، وهو نوع السكر الموجود في الحليب.

‎الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز لا يصنعون ما يكفي من إنزيم اللاكتاز، وهو مطلوب لهضم سكريات الحليب. لحسن الحظ، انفجر سوق الحليب البديل في العقد الماضي.



‎النجم الصاعد في سوق الحليب هو الحليب الخام، وهو النسخة غير المبسترة المحملة بالبكتيريا من حليب البقر العادي.



‎قالت الدكتورة سيلفيا كاسويل، مديرة البرنامج المساعد لبرنامج الإقامة في الطب الوقائي في جامعة لوما ليندا: "يمكن أن يعرض الحليب الخام الأفراد للجراثيم الضارة مثل العطيفة والكريبتوسبوريديوم والإشريكية القولونية والليستيريا والسالمونيلا.

‎لا يوجد دليل جوهري يدعم الادعاءات بأن الحليب الخام يمكن أن يعالج أو يخفف من حالات معينة، غالبا ما يساء تفسير العديد من الدراسات المذكورة أو إخراجها من السياق.

‎وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الذي حذر منذ فترة طويلة من شرب الحليب الخام، قال: "منذ أوائل القرن العشرين، قللت البسترة إلى حد كبير من الأمراض التي ينقلها الحليب".

-حليب الصويا



‎من الحقل المزدحم من الحليب النباتي للاختيار من بينها، يخرج حليب الصويا كخيار بأعلى كثافة مغذيات لكل ثماني أونصات.

‎فول الصويا هو قوة بروتينية تحزم ستة جرامات وما لا يقل عن 20 في المائة من القيمة اليومية من الكالسيوم و B12، يعتبر بروتينا كاملا مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها البشر.



‎قال الدكتور كاسويل: "حليب الصويا المدعم بالكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين د هو بديل ممتاز لأنه قابل للمقارنة من الناحية التغذوية مع الحليب العادي".

‎ومع ذلك، فإن حليب الصويا كان غائما في الجدل مؤخرا بسبب بعض مكوناته.

يتم تعديل ما يقرب من 100 في المائة من جميع أكاس الصويا المزروعة على الأراضي الأمريكية وراثيا لمقاومة مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية، هذا أعلى من 17 في المائة في عام 1997.

‎يشعر البعض بالقلق إزاء تأثير ذلك على صحتهم، على الرغم من عدم وجود أي دليل قاطع يشير إلى الضرر أو انخفاض القيمة الغذائية.



‎صويا بشكل عام صحي للقلب وجيد للأوعية الدموية، أظهرت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة سيركولات أن الرجال والنساء الأمريكيين الذين تناولوا أعلى كميات من التوفو والايسوفلافون من أطعمة الصويا لديهم خطر أقل بنسبة 18 في المائة و13 في المائة، على التوالي، للإصابة بأمراض القلب مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل.



‎ارتبط شرب أو تناول كميات كبيرة من الصويا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 66 في المائة لأي سبب وانخفاض خطر الوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 64 في المائة.



‎ارتبط تناول زيادة الصويا بعد تشخيص سرطان الثدي بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 64 في المائة و51 في المائة من أي سبب وسرطان الثدي، على التوالي.

-حليب الشوفان



‎حليب الشوفان هو حليب اللحظة، ولكنه أيضا الأكثر احتمالا أن يسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم.

‎قال عالم الكيمياء الحيوية جيسي إنشوسبي في مقابلة فيروسية حول المشروب: "حليب الشوفان يأتي من الشوفان، والشوفان هو حبة، والحبوب نشا لذلك، عندما تشرب حليب الشوفان، فإنك تشرب عصير النشا، أنت تشرب العصير مع الكثير من الجلوكوز فيه لذلك يؤدي إلى ارتفاع كبير في الجلوكوز.

‎في الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري، من المرجح أن تكون الزيادة في نسبة الجلوكوز في الدم ليست مقلقة بما يكفي لتبرير تخطي لاتيه حليب الشوفان، ولكنها قد تكون مقلقة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

‎حليب الشوفان منخفض البروتين مقارنة بحليب الألبان وفول الصويا، على الرغم من أنه أعلى في الألياف وأقل في الدهون.

‎يشير خبراء التغذية إلى أنه يستحق إيلاء اهتمام وثيق لملصق المكونات، والذي كان ينبغي أن يدرج عددا قليلا فقط.

-حليب اللوز



‎حليب اللوز هو الحليب النباتي الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإنه يحتوي على أضعف ملف غذائي مقارنة بالآخرين.

‎سبعة وتسعون في المائة منه ماء، وحصة واحدة من ثمانية أونصات من حليب اللوز تحتوي على جرام واحد فقط من البروتين.

‎تعد قراءة الملصق الموجود على ظهر الكرتون دائما فكرة جيدة، حيث أن بعض العلامات التجارية لحليب اللوز أعلى في السكر من حليب البقر، كما أنها غالبا ما تكون محملة بالمكثفات والنكهات مثل حليب الشوفان، قد تقوض فائدة شربها في المقام الأول.

‎عادة ما تكون الأصناف غير المحلى من حليب اللوز منخفضة الكربوهيدرات، وتثري العديد من العلامات التجارية بالفيتامينات والمعادن والبروتين المضاف.

‎وهو مضاد قوي للأكسدة له صلات للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



-حليب الأرز

‎حليب الأرز أقل في السعرات الحرارية من حليب الألبان وخالي من الغلوتين، مما يجعله رهانا آمنا للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.

‎كما أنه خالي من الكوليسترول ويحتوي على جرام واحد فقط من الدهون لكل كوب، والذي يعمل بشكل جيد للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مصممة خصيصا للحفاظ على صحة القلب.

‎كما أن محتواه منخفض الدهون والسعرات الحرارية يجعله خيارا جيدا لشخص يتطلع إلى فقدان بضعة أرطال.

‎تحتوي الحصة النموذجية على سعرات حرارية أقل من كوب من حليب البقر ولكنها لا تزال تحتوي على أكثر من كوب من حليب الصويا.

‎العيب الرئيسي، على الرغم من ذلك، هو مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع للمشروب. يحتوي كوب واحد من حليب الأرز على 33 جراما من الكربوهيدرات، أي ثلاثة إلى أربعة أضعاف الكمية في حليب البقر أو حليب الصويا.

‎المحتوى المرتفع من الكربوهيدرات بشكل طبيعي يعني أن مرضى السكري يجب أن يبتعدوا.

المصدر: dailymail.

