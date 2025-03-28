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الأهلي يحسم مصير معلول ورضا سليم وعطية الله قبل مونديال الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم مصير معلول ورضا سليم وعطية الله قبل مونديال الأندية

على معلول
على معلول
حمزة شعيب

تنتظر لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير المدرب السويسري مارسيل كولر لحسم موقف الثلاثي علي معلول، رضا سليم، ويحيى عطية الله، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وسيحدد التقرير ما إذا كان سيتم الإبقاء على الثلاثي مع الفريق أو السماح برحيل بعضهم أو جميعهم.

غموض حول مشاركة علي معلول في كأس العالم للأندية

يواجه التونسي علي معلول مصيرًا غير واضح بشأن مشاركته مع الفريق في البطولة، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في مايو الماضي.

 ورغم رفع اسم معلول من قائمة الفريق للموسم الجاري، إلا أنه تم قيده في اللحظات الأخيرة خلال انتقالات يناير.

 وعلى الرغم من عودته للمشاركة في المباريات الأخيرة، إلا أن مستقبله مع الفريق لا يزال غير محسوم، وسط أصوات تطالب بتوجيه الشكر له والاكتفاء بما قدمه خلال تسع سنوات حافلة بالبطولات والأرقام المميزة مع الأهلي.

مصير غير واضح لرضا سليم ويحيى عطية الله

رضا سليم: يعاني اللاعب المغربي من إصابة قوية في غضروف الركبة الخارجي، ما أدى إلى رفع اسمه من القائمة في يناير الماضي. ولا يزال موقفه غير محدد سواء بالبقاء أو الرحيل.

يحيى عطية الله: رغم مشاركته في المباريات الأخيرة بعد تعافيه من إصابة في الوجه، إلا أن بعض الأصوات داخل النادي تطالب بعدم تفعيل عقد شرائه نهائيًا من سوتشي الروسي، والاكتفاء بفترة الإعارة التي تنتهي مع نهاية الموسم الجاري، نظرًا لعدم تقديمه الأداء المتوقع منه.

قرار كولر قبل إرسال قائمة كأس العالم للأندية

تنتظر إدارة الأهلي قرار كولر النهائي بخصوص الثلاثي قبل إرسال القائمة الرسمية لـالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمشاركة في كأس العالم للأندية. وسيلعب الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم:

إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

بالميراس البرازيلي

بنفيكا البرتغالي

علي معلول الأهلي كأس العالم للأندية

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