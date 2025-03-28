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لا نستحق ساعة يد.. تعليق صادم من جوارديولا على جوائز مونديال الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا نستحق ساعة يد.. تعليق صادم من جوارديولا على جوائز مونديال الأندية

جوارديولا
جوارديولا
القسم الرياضي

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على قيمة الجوائز الضخمة المنتظرة من كأس العالم للأندية 2025.


ويبلغ إجمالي جوائز كأس العالم للأندية مليار دولار، بينما سيحصل الفائزون بالبطولة التي تضم 32 فريقًا، والمُقامة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة، على ما يصل إلى 125 مليون دولار.


وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "لا نستحق أي مكافأة هذا الموسم، إذا فزنا، فستذهب إلى النادي، أما المدرب والجهاز الفني واللاعبون لا يستحقونها، ولا حتى ساعة يد!".


وأضاف: "نتعلم في اللحظات الجيدة والسيئة، التجارب قد تحدث مرات عديدة، وإذا لم نتعلم، فستتكرر، إنه أمر جيد لي، سأتعلم الكثير، وآمل أن يتعلمه النادي أيضًا، عندما قلتُ سابقًا إن التأهل لدوري أبطال أوروبا كان نجاحًا باهرًا، لم يصدقوني، لكنهم الآن يصدقونني".


مانشستر سيتي ضد بورنموث


ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بورنموث، يوم الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي جوارديولا كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 جوائز كأس العالم للأندية

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