قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، إن هناك أكثر من 20 غارة للاحتلال استهدفت بلدات الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم.

الأمين العام للأمم المتحدة: دعم لبنان ضرورة لاستقرار المنطقة

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة تحذيرات واضحة حول الأزمة اللبنانية الإسرائيلية المتصاعدة، مع تأكيده ضرورة دعم لبنان وحل النزاعات الحدودية بشكل عاجل، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأبرز في تصريحاته، أهمية دعم لبنان وجيشه؛ ضمان لسيادة البلاد وأمن إسرائيل.

وأكد أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني يحقق الأمن للطرفين، محذرًا من أن إضعاف لبنان؛ يهدد استقرار المنطقة بأكملها.