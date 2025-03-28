إقالة مدرب البرازيل بعد الهزيمة من الأرجنتين

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة مدرب المنتخب دوريفال جونيور؛ بعد الخسارة 1-4 الثقيلة أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وتولى المدرب، البالغ عمره 62 عاما، المسؤولية في يناير 2024؛ بعدما تعاقب مدربان مؤقتان على قيادة المنتخب خلال عام واحد، عقب إخفاق الاتحاد في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وقال الاتحاد، في بيان،: "المدرب دوريفال جونيور لم يعد مسؤولا عن المنتخب البرازيلي.

وتابع: "تتوجه الإدارة له بالشكر وتتمنى له التوفيق في مسيرته... سيعمل الاتحاد على إيجاد بديل".

وتولي دوريفال المسؤولية بعد نجاحه مع فلامنجو في 2022 عندما فاز بكأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل، وهي البطولة التي فاز بها مجددا في العام التالي مع ساو باولو، لكنه لم يبد أنه ممسك بزمام الأمور في المنتخب ولم يكتسب ثقة الجماهير البرازيلية بعدما حقق سبعة انتصارات فقط في 16 مباراة.

وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن الاتحاد البرازيلي لم يكن واثقا في عمل دوريفال واعتبر أنه لم يحقق نجاحا يذكر منذ الخروج من دور الثمانية أمام أوروجواي في كوبا أمريكا العام الماضي.

وكان الاتحاد عازما على انتظار ما تسفر عنه مواجهة الإكوادور وباراجواي في التصفيات في يونيو المقبل؛ لتقييم الوضع بنهاية الموسم في أوروبا وكأس العالم للأندية في أمريكا بين يونيو ويوليو تموز المقبلين.

ولكن بعدما تعرضت البرازيل لأكبر خسارة على الإطلاق في التصفيات، اتخذ إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد القرار.

وقالت مصادر لرويترز إن أنشيلوتي لا يزال المرشح المثالي، لكن عقده مع ريال يمتد حتى يوليو تموز 2026 ولا يوجد ما يوحي بأنه سيرحل عن النادي الإسباني.

وعلى مدار أكثر من عامين تمر البرازيل بموقف لم تألفه بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم 2022 بركلات الترجيح أمام كرواتيا ما أدى لرحيل المدرب تيتي.

وكانت الخسارة أمام الأرجنتين استمرارا للنتائج السلبية التي حققتها البرازيل بقيادة المؤقتان رامون مينزيس وفرناندو دينيز ودوريفال. ولم يسبق أن اهتزت شباك البرازيل أربع مرات في مباراة واحدة بتصفيات كأس العالم.

وتمر البرازيل بأسوأ مشوار لها في تصفيات كأس العالم إذ تحتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام كولومبيا سادسة الترتيب التي تحتل آخر المراكز المؤهلة مباشرة للنهائيات.