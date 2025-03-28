قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة سيدتين في تصادم سيارتين بأسيوط
السيطرة على حريق في كوبري مشاة المترو بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة
قسوة أم.. سيدة تتخلص من رضيعتها وتدفنها بالدقهلية
بيسيرو يهدى التأهل لنهائى كأس مصر لجماهير الزمالك ويتغنى بـ زيزو
أول قرار من بيسيرو بعد تأهل الزمالك إلى نهائي كاس مصر
جمال سليمان لـ صدى البلد: رأيت سوريا من خلال المسرح
مصطفى بكري يهاجم نتنياهو.. الشعب الفلسطيني يريد الحياة ويرفض الموت.. سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة| أهم أخبار التوك شو
الزمالك يواجه بيراميدز في نهائي كأس مصر.. وتحديد موعد المباراة قريبًا
ميدو: جماهير الزمالك وجهت رسالة إلى زيزو خلال مواجهة سيراميكا
روبيو: أمريكا تدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في السودان
أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم السبت 29 مارس 2025
إقالة مدرب البرازيل بعد الهزيمة من الأرجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إقالة مدرب البرازيل بعد الهزيمة من الأرجنتين

البرازيل
البرازيل
القسم الرياضي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة مدرب المنتخب دوريفال جونيور؛ بعد الخسارة 1-4 الثقيلة أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وتولى المدرب، البالغ عمره 62 عاما، المسؤولية في يناير 2024؛ بعدما تعاقب مدربان مؤقتان على قيادة المنتخب خلال عام واحد، عقب إخفاق الاتحاد في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وقال الاتحاد، في بيان،: "المدرب دوريفال جونيور لم يعد مسؤولا عن المنتخب البرازيلي.

وتابع: "تتوجه الإدارة له بالشكر وتتمنى له التوفيق في مسيرته... سيعمل الاتحاد على إيجاد بديل".

وتولي دوريفال المسؤولية بعد نجاحه مع فلامنجو في 2022 عندما فاز بكأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل، وهي البطولة التي فاز بها مجددا في العام التالي مع ساو باولو، لكنه لم يبد أنه ممسك بزمام الأمور في المنتخب ولم يكتسب ثقة الجماهير البرازيلية بعدما حقق سبعة انتصارات فقط في 16 مباراة.

وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن الاتحاد البرازيلي لم يكن واثقا في عمل دوريفال واعتبر أنه لم يحقق نجاحا يذكر منذ الخروج من دور الثمانية أمام أوروجواي في كوبا أمريكا العام الماضي.

وكان الاتحاد عازما على انتظار ما تسفر عنه مواجهة الإكوادور وباراجواي في التصفيات في يونيو المقبل؛ لتقييم الوضع بنهاية الموسم في أوروبا وكأس العالم للأندية في أمريكا بين يونيو ويوليو تموز المقبلين.

ولكن بعدما تعرضت البرازيل لأكبر خسارة على الإطلاق في التصفيات، اتخذ إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد القرار.

وقالت مصادر لرويترز إن أنشيلوتي لا يزال المرشح المثالي، لكن عقده مع ريال يمتد حتى يوليو تموز 2026 ولا يوجد ما يوحي بأنه سيرحل عن النادي الإسباني.

وعلى مدار أكثر من عامين تمر البرازيل بموقف لم تألفه بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم 2022 بركلات الترجيح أمام كرواتيا ما أدى لرحيل المدرب تيتي.

وكانت الخسارة أمام الأرجنتين استمرارا للنتائج السلبية التي حققتها البرازيل بقيادة المؤقتان رامون مينزيس وفرناندو دينيز ودوريفال. ولم يسبق أن اهتزت شباك البرازيل أربع مرات في مباراة واحدة بتصفيات كأس العالم.

وتمر البرازيل بأسوأ مشوار لها في تصفيات كأس العالم إذ تحتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام كولومبيا سادسة الترتيب التي تحتل آخر المراكز المؤهلة مباشرة للنهائيات.

الاتحاد البرازيلي مدرب المنتخب دوريفال جونيور تصفيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 أبريل

رؤية هلال عيد الفطر

رئيس البحوث الفلكية: استخدام أكبر تلسكوب في العالم لرؤية هلال عيد الفطر غدا

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

في عدد إبريل من الثقافة الجديدة .. فتحى غانم وظلال مسيرته الببليوجرافية

نيكول سابا

طارق الشناوي يشيد بإبداع نيكول سابا في وتقابل حبيب

مسلسل العتاولة 2

تركي آل الشيخ: العتاولة 2 يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في موسم رمضان

بالصور

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

بعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

فيديو

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

نظام إنستا باي الجديد

رسوم جديدة على إنستاباي.. هل ستؤثر عليك؟

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة هي الحصن المنيع لشعب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد