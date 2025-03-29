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بيسيرو يهدى التأهل لنهائى كأس مصر لجماهير الزمالك ويتغنى بـ زيزو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيسيرو يهدى التأهل لنهائى كأس مصر لجماهير الزمالك ويتغنى بـ زيزو

زيزو لاعب الزمالك
زيزو لاعب الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

تقدم البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك بالتحية والتهنئة لجماهير الأبيض بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.


وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" أريد تحية الفريق المنافس لأنه فريق جيد ويمتلك لاعبين كبار ومدرب جيد، وقدموا مباراة قوية أمام الزمالك".


وتابع بيسيرو :" المباراة كانت صعبة وأهدرنا ركلة جزاء، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، واللاعبون كان لديهم إصرار كبير على الفوز حتى بعد إدراك المنافس للتعادل".


وأضاف المدير الفني :" الزمالك تسيد اللقاء ويستحق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، لاسيما وأننا كنا الأفضل على جميع المستويات في اللقاء".

ثقة شلبى 
وواصل :" أثق في مصطفى شلبي، ومشاركته اليوم في مركز المهاجم بسبب عودة ناصر منسي بعد مرضه، وشلبي قادر على المشاركة في مركز المهاجم الصريح وقمت بتجربته في هذا المركز من قبل.


وأضاف بيسيرو:"  زيزو قدم مباريات كبيرة مع المنتخب، وكان الأفضل في صفوف منتخب مصر، واستهلك طاقة كبيرة بعد مشاركته في المباراتين مع المنتخب، وعندما علم بأنه لن يبدأ لقاء سيراميكا كانت رغبته اللعب، ولكن عدم مشاركته في التشكيل الأساسي بسبب الإجهاد، وأرى أن مشاركته في 30 دقيقة بشكل بدني كامل أفضل من مشاركته لمدة 90 دقيقة وقد يتعرض للإصابة، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى شلبي، وكانت لدينا دكة بدلاء قوية في لقاء اليوم".

شخصية زيزو
وواصل المدرب البرتعالي قائلاً:"زيزو لاعب في الزمالك ولا أركز سوى أنه يمتلك شخصية قوية وحارب حتى لو لم يبدأ أساسياً، وليس من السهل أن تشارك بعد فترة مشاركة مع منتخب مصر، ولا يستطيع أحد انتقاد زيزو ولا أريد أن يقلق عليه أحد ".


وتابع بيسيرو قائلاً:"  سيراميكا فريق جيد ويمتلك حلولاً وفي الشوط الأول هاجموا بشكل أكبر وكان لدينا بعض الملاحظات الخاصة بالتمركز وتحدثت مع اللاعبين بشأنها".

مشاركة بنتايج
وأضاف:" مشاركة محمود بنتايج اليوم أساسياً بالرغم من غيابه عن المباراة المقبلة هي وجهة نظري لأن محمد حمدي شارك في اللقاء الماضي وبنتايج حصل على راحة".


و تأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على  سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة ليضرب الأبيض موعداً مع بيراميدز في المباراة النهائية.

جوزيه بيسيرو الزمالك مصطفى ش ناصر منسي زيزو

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