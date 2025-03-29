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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار

أعلى عوائد شهادات الادخار الشهرية والسنوية
أعلى عوائد شهادات الادخار الشهرية والسنوية
ياسمين القصاص

تزايد في الآونة الأخيرة اهتمام الأفراد بمعرفة أفضل العوائد المتاحة على شهادات الادخار، حيث تصدرت شهادات البنك الأهلي محركات البحث، بفضل العوائد المرتفعة التي تقدمها، بالإضافة إلى الأمان الذي توفره للمستثمرين.

ومن خلال هذا القرير، سوف نرصد لكم أعلى شهادات في البنوك اليوم والتفاصيل كاملة حول عوائدها الشهرية والسنوية.

شهادات البنك الأهلي

 ويعتبر البنك الأهلي من أبرز البنوك التي تقدم مجموعة من الشهادات ذات العوائد الجذابة التي تناسب احتياجات مختلف الأفراد، ومن أبرز هذه الشهادات هي الشهادة البلاتينية اليومية، التي تقدم عائدا يصل إلى 23% يوميا لمدة 12 شهرا، مع إمكانية سحب الفوائد بصفة دورية، مما يتيح للمستثمرين الحصول على سيولة مالية مستمرة. 

كما يقدم البنك الأهلي الشهادة البلاتينية المتدرجة التي تمتد لمدة 3 سنوات، حيث تحقق العائدات في السنة الأولى 26% شهريا أو 30% سنويا، وفي السنة الثانية تصل العائدات إلى 22% شهريا أو 25% سنويا، بينما في السنة الثالثة يصل العائد إلى 18% شهريا أو 20% سنويا.

 وأيضا يوفر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية السنوية التي تمنح عائدا يصل إلى 23.5% شهريا أو 27% سنويا.

بنك ناصر الاجتماعي

ومن جانبه، يقدم بنك ناصر الاجتماعي مجموعة مميزة من الشهادات التي تستهدف فئة كبار السن، ومن أبرزها شهادة «رد الجميل» الثلاثية التي تحقق عائدا يصل إلى 24.25% سنويا أو 22.25% شهريا، بالإضافة إلى شهادة «رد الجميل» التي تمتد لمدة عام وتحقق عائدا سنويا يبلغ 22% أو 20.5% شهريا.

بنك قطر الوطني (QNB)

أما بالنسبة لبنك قطر الوطني (QNB)، فيقدم شهادات استثمار بعوائد تتراوح بين 20% و20.15% شهريا، مع مدة استثمار تصل إلى 3 سنوات وحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

وفي سياق آخر، يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) مجموعة من الشهادات المتميزة مثل شهادة بلس الثلاثية التي تقدم عائدا سنويا قدره 21%، ولكن بشرط أن يكون الحد الأدنى للشراء 1 مليون جنيه.

 كما يقدم البنك شهادة بريميوم الثلاثية التي توفر عائدا سنويا قدره 22% ويصرف شهريا، ويشترط أن يكون الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شهادة برايم الثلاثية التي تقدم عائدا سنويا قدره 20% مع حد أدنى للشراء يبلغ 100.000 جنيه.

بنك مصر 

وأخيرا، يقدم بنك مصر مجموعة من الشهادات ذات العوائد المغرية، مثل شهادة طلعت حرب التي تمنح عائدا سنويا قدره 27% أو عائدا شهريا قدره 23.5%، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه. 

كما يقدم البنك شهادة ابن مصر لمدة 3 سنوات، حيث تحقق عوائد تصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنويا، بالإضافة إلى شهادة القمة التي تقدم عائدا سنويا قدره 21.5% مع صرف العائد شهريا، وحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

والجدير بالذكر، أن تظل هذه الشهادات أداة استثمارية مغرية للكثير من الأفراد الباحثين عن عوائد مرتفعة مع ضمان الأمان المالي.

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