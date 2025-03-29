تفاصيل طقس أيام العيد والأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس، وتوقعات الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات في هذه الفترة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن الطقس في الأيام السابقة شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على مختلف المناطق، ولكن مع حلول الليل، ستنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا، بحيث تكون حول المعدلات الطبيعية، مع توقع أن تصل العظمى في القاهرة إلى 27 درجة نهارًا.

وأكمل: الأجواء ستكون خلال الأيام المقبلة لطيفة وربيعية في مختلف أنحاء البلاد.

ولفت إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستكون 28 درجة، منوها بوجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل.

ونوهت بأن بعض المناطق ستشهد رياحًا مثيرة، خاصة في المناطق المفتوحة، كما توجد فرص لسقوط أمطار على أجزاء من البحر الأحمر.

واسترسلت: سيكون هناك وجود شبورة مائية على بعض المناطق، إلا أن هذه الظواهر الجوية لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية، مثل الجاكيت، بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلاً، كما أكدت ضرورة ارتداء الكمامة لكبار السن ومرضى الجيوب الأنفية بسبب الرياح المثيرة يوم الإثنين.

وأكد على أنه مع بداية شهر مايو، يمكن ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل.