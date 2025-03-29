قوات من الجيش السوداني تصل إلى منطقة سوق ليبيا

وصلت قوات من الجيش السوداني إلى منطقة "سوق ليبيا" غرب أم درمان في توالي لتقدمه على المتمردين، وفق ما ذكرت شبكة العربية.



يسيطر الجيش السوداني على منطقة سوق ليبيا أكبر معاقل الدعم السريع غربي أم درمان.



وبحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، امس الجمعة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول ركن عبدالفتاح البرهان، مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.



كما قال خالد الأعيسر وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة السودانية، إن الدعم السريع يستخدم المدنيين العزل دروعا بشرية، ويستهدف المواطنين في مختلف المناطق بالبلاد، اليوم.

وأضاف، أن القوات المسلحة تعمل بحكمة وتأن لضمان حماية المدنيين، والجيش حرص في أي خطة عسكرية، أو عملية ميدانية على اتخاذ جميع التدابير لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين.