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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كرنفال في نهائي دورة حزب حماة وطن بورسعيد وتكريم قدامى الرياضيين

السمسمية تعيد إحياء التراث البورسعيدي
السمسمية تعيد إحياء التراث البورسعيدي
محمد الغزاوى

 اختتمت دورة حزب حماة الوطن ببورسعيد، التي جاءت تحت رعاية المهندس محمد سلامة، أمين عام الحزب ببورسعيد، وإشراف  عمرو بهجت، الأمين العام المساعد، وسط حضور جماهيري  وتفاعل غير مسبوق مع العروض الفنية والنهائي المثير.


السمسمية تعيد إحياء التراث البورسعيدي


أحيت فرقة صوت البحر للسمسمية حفل الختام بتقديم مجموعة من الأغاني التراثية التي تعكس الهوية البورسعيدية الأصيلة، حيث تفاعل الحضور بحماس مع الألحان المميزة، مرددين كلمات الأغاني وسط أجواء مليئة بالحماس والانتماء.

كما قدمت الفرقة الموسيقية فقرات موسيقية أضفت المزيد من الإثارة والحماس على الأجواء، حيث تمايلت الجماهير على أنغام الموسيقى التي ترافقت مع أجواء المنافسة القوية داخل الملعب.
بهذه العروض الفنية، أسدل الستار على واحدة من أكبر وأقوى البطولات الرمضانية في بورسعيد، والتي حملت اسم المرحوم أحمد رفعت، وشارك فيها 66 فريقًا وسط إشادة كبيرة من الجماهير والمتابعين.

ووجه  عمرو بهجت، المشرف على الدورة، الشكر لجميع الفرق المشاركة والجماهير الغفيرة التي ملأت المدرجات، مؤكدًا أن نهائي البطولة كان بمثابة كرنفال رياضي وفني سيظل في ذاكرة بورسعيد لسنوات طويلة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سلامة أن الحزب يسعى دائمًا لدعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية، مشيدًا بالنجاح الكبير للبطولة والتفاعل الجماهيري الذي يعكس مكانتها في الشارع البورسعيدي

 حماة الوطن يكرم قدامى لاعبي بورسعيد والنادي المصري في ختام البطولة الرمضانية

في لمسة وفاء وتقدير، كرّم حزب حماة الوطن ببورسعيد برئاسة المهندس محمد سلامة، أمين عام الحزب، وبإشراف  عمرو بهجت، الأمين العام المساعد والمشرف على البطولة، قدامى لاعبي بورسعيد والنادي المصري، وذلك عقب انتهاء فعاليات البطولة الرمضانية التي حملت اسم المرحوم أحمد رفعت.

جاء التكريم قبل تسليم الجوائز للفرق الفائزة، حيث قام المهندس محمد سلامة و عمرو بهجت بتسليم شهادات التقدير لعدد من النجوم الذين صنعوا التاريخ الكروي في بورسعيد، تقديرًا لمسيرتهم الحافلة بالعطاء ولإسهاماتهم في إثراء كرة القدم البورسعيدية.
 

وأعرب  عمرو بهجت عن سعادته الكبيرة بحضور قدامى اللاعبين ومشاركتهم في هذه اللحظات المميزة، مؤكدًا أن البطولة الرمضانية كانت فرصة رائعة للتواصل بين الأجيال ولإحياء روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ الكرة البورسعيدية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سلامة أن هذا التكريم هو تقدير رمزي لما قدمه هؤلاء النجوم خلال مسيرتهم، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى دائمًا لدعم وتكريم رموز الرياضة الذين كانوا قدوة للأجيال الصاعدة.

وشهدت لحظات التكريم تصفيقًا حارًا من الجماهير التي حضرت النهائي، حيث عبّر الجميع عن تقديرهم لهؤلاء النجوم الذين شكلوا جزءًا مهمًا من تاريخ الرياضة في بورسعيد.

بورسعيد حماة الوطن قدامي اللاعبين الدورة الرمضانية الجماهير

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