باريس سان جيرمان يكتسح سانت إيتيان 6-1 ويقترب من التتويج بالدوري

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على سانت إيتيان بنتيجة 6-1 في المباراة التي جرت على ملعب جيوفروى جيشار ، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024-2025.

افتتح لوكاس ستاسين التسجيل لفريق سانت إيتيان في الدقيقة 9، لكن سرعان ما تعادل جونزالو راموس لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سيطر باريس سان جيرمان على المباراة وسجل 5 أهداف متتالية عبر: خفيشا كفاراتسخيليا (الدقيقة 50)، ديسير دوي (الدقيقة 53)، جواو نيفيز (الدقيقة 62)، ديسير دوي مجددًا (الدقيقة 66)، وإبراهيما مباي (الدقيقة 90).

وبهذا الفوز، واصل فريق باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي مسيرته الناجحة واقترب خطوة جديدة من الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 71 نقطة، بينما يحتل سانت إيتيان المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

ويعد باريس سان جيرمان هذا الموسم أحد أبرز الفرق في الدوري الفرنسي، حيث لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، ويملك أقوى خطي دفاع وهجوم في المسابقة.