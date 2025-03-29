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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سميرة عبد العزيز: الإمام الشعراوي زار المسرح وأكد أنه ليس حرامًا

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز
يوسف أيمن

تحدثت الفنانة سميرة عبد العزيز عن لقائها بالشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي، وكيف طلبت رأيه في حكم المسرح من الناحية الدينية.


وقالت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: “ذهبت إلى منزله في حي الأزهر لمقابلته، حيث استقبلتني والدته الكريمة، وجلست معها لفترة طويلة لأستمع إلى تفاصيل حياتها اليومية، إذ كنت أستعد لتجسيد دور الأم في أحد الأعمال، وأردت أن أقترب أكثر من طبيعة الشخصية.”
وأضافت: "سألتها عن الملابس التي كانت ترتديها، فأخرجت لي جلبابًا بسيطًا، حتى لا أختار شيئًا يبدو حديثًا ولا يتناسب مع الزمن الذي أُجسد فيه الشخصية."


وتابعت سميرة عبد العزيز حديثها قائلة: “بعد لقائي بوالدته، سألت الإمام الشعراوي عن رأيه في المسرح، وهل هو حلال أم حرام؟” فأجابها بحزم: “من قال إنه حرام؟ المسرح فنٌ عظيم، وأي شيء يُقدم القيم والأخلاق ولا يخالف الدين فهو حلال تمامًا.”
لم يتوقف دعم الإمام الشعراوي للفن عند مجرد الحديث، بل حرص بنفسه على حضور أحد العروض المسرحية، مما كان بمثابة شهادة تقدير منه لهذا الفن الراقي.

واختتمت سميرة عبد العزيز حديثها قائلة: "لقد كان الإمام الشعراوي شخصية عظيمة، ودعمه للفن كان رسالة مهمة أكدت أن الفن الملتزم بالقيم الرفيعة لا يتعارض مع الدين."
 

الفنانة سميرة عبد العزيز سميرة عبد العزيز الشعراوي الإمام الشعراوي المسرح

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