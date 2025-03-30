استعدادًا للعيد.. الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات والمرافق

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافّة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الاطباء في مناوباتهم. وتكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.