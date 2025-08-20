بعد اختياره الأفضل.. محمد صلاح: التتويج بالبطولات أهم من الجوائز الفردية

أكد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن التتويج بالبطولات يظل هو الهدف الأهم بالنسبة له ولزملائه، مشددًا على أن الجوائز الفردية تكتسب قيمة أكبر عندما تقترن بإنجازات جماعية.

وتوج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، عن موسم 2024-2025.

وحصد صلاح الجائزة، بعدما قاد ليفربول لتحقيق لقب البريميرليج للمرة رقم 20 في تاريخه.

وقال صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه الجائزة مميزة بشكل خاص عندما تتزامن مع الفوز ببطولة مهمة. أن نكون أبطالًا هو ما يهم حقًا، وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك مرة أخرى هذا الموسم.

وأضاف مو: "أنا ممتن للغاية للاعبين الذين صوتوا لي."

ويأمل محمد صلاح في قيادة ليفربول خلال الموسم الجاري لتحقيق المزيد من النجاحات، بعد الأداء المميز الذي يقدمه منذ انطلاق مسيرته مع "الريدز".