قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تواصل شراء طائرات إف-35 رغم التحذيرات الأوروبية
لحظة تعكس التقدير والوفاء.. أبناء الشهداء يشاركون الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر المبارك| فيديو
الأرصاد الجوية: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
وصول الرئيس السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر.. فيديو وصور
الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر
بحضور الرئيس السيسي.. شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد المشير طنطاوي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يردد تكبيرات عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي
بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير بحضور الرئيس السيسي| شاهد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي.. فيديو
الإفتاء حسمت الأمر.. ما حكم تداول رسائل توديع رمضان وتهنئة العيد؟
بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
هل يجب حضور خطبة العيد والاستماع إليها ؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب حضور خطبة العيد والاستماع إليها ؟.. الإفتاء تجيب

حضور خطبة العيد والاستماع إليها
حضور خطبة العيد والاستماع إليها
شيماء جمال

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجب على مَن يصلى العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الفقهاء أجمعوا على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيد، وإنما هى سُنَّةٌ يُستحب حضورها لمَن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه، لكنه خلاف الأَوْلَى.

وأضافت: أما الاستماع والإنصات إلى الإمام لمن حَضَرها فهو واجبٌ فى المعتمد عند الحنفية، كما هو الحال فى الإنصات لخُطبة الجمعة، واختلف فيه فقهاء المالكية بين الوجوب وعدمه، وغيرُ واجبٍ عند الشافعية والحنابلة، لكنه خلاف الأَوْلَى، وَكَرِهَهُ الإمام الشافعى. 

وبناءً على ذلك فإنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيد، وإنما هى سُنَّةٌ يُستحب حضورها لمَن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه.

كيفية صلاة عيد الفطر

وأوضحت طريقة أداء صلاة عيد الفطر وقالت:

  •  إن صلاة العيد ركعتان وينوي بها صلاة العيد
  • فى الركعة الأولى يكبر فيها سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع
  • وفى الركعة الثانية يكبر فيها خمس تكبيرات سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.
  • ومن السُنة ايضا أن يقرأ بعد الفاتحة فى الركعة الأولى بـ"الأعلى"، وفى الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة سورة “الغاشية”، أو بسورة "ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في صحيح مسلم، وأن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
  • ومن السُنة أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ" أخرجه البيهقي.

واستشهدت دار الإفتاء، بـ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" أخرجه الدارقطني، والبيهقي.

واشارت الى أن السُنة أن تُصلى صلاة العيد في جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر المصلي وسبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقضِ؛ لأنه ذكر مسنون فات محلُّه.

واستطردت الإفتاء "إذا فرغ المصلون من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ، ويذكرَ اللهَ تعالى فيهما، ويذكرَ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، ويعلِّمهم صدقة الفطر، ويُسْتَحَبُّ للناس استماعُ الخطبة" لأن الخطبة من سنن العيد.

تكبيرات عيد الفطر 2025

ووضحت دار الإفتاء، الصيغة الشرعية الصحيحة والتي وصفها الإمام الشافعي - رضي الله عنه - بالحُسْن.

وقال ان صيغة تكبيرات العيد تكون كالتالي: " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا ".

الافتاء العيد عيد الفطر خطبة العيد حكم الاستماع الى خطبة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تقلبات جوية تضرب البلاد غدا.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس

أول أيام العيد.. الأرصاد تصدر تحذيرا من الطقس في معظم الأنحاء

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد.. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

الدوري المصري

تعديل عقوبات الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الآن

تصادم مروع في طريق صلاح سالم

تصادم مروع في طريق صلاح سالم صباح أول أيام عيد الفطر يسفر عن إصابات

الاهلي والزمالك

عاجل.. رابطة الأندية المصرية تلغي خصم الثلاث نقاط من الأهلي

موعد صلاه عيد الفطر المبارك 2025

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

بيان لنادي الزمالك بخصوص قرارات رابطة الأندية

بيان عاجل لنادي الزمالك بشأن قرارات رابطة الأندية لصالح الأهلي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

الحبس

دخول المنازل دون إذن لهذا الغرض يعرضك للحبس

عيد الفطر

4 أفعال تعرضك للحبس في عيد الفطر.. تجنبهم

فيديو

زواج غادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق وسعيد العويران.. شائعة زواج تشعل السوشيال ميديا

السيارة

القبض على أصحاب فيديو الجلوس على سقف سيارة ثلاجة بطريق السويس

بلبن

اشتباه بالتســ.مم.. القصة الكاملة لإغلاق فروع بلبن بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد