صدام جديد بين ترامب وصحفيي البيت الأبيض | اعرف التفاصيل

أفاد موقع أكسيوس، بأن البيت الأبيض قرر تحديد مقاعد الصحفيين في الإحاطات الصحفية.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن رابطة الإعلام الأمريكية ستفقد حقها في تحديد أماكن الجلوس في المؤتمرات الصحفية داخل البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة مراسلي البيت الأبيض إلغاء عرض الممثلة الكوميدية المقرر في العشاء السنوي، عقب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من وسائل الإعلام.

وكانت الممثلة الكوميدية المعنية أمبر روفين صرحت في فبراير الماضي أن لا أحد يرغب بوجود الرئيس الأمريكي في هذا العشاء.

كما أطلقت أخيراً انتقادات ضده وضد إدارته.

فيما ، وصف تايلور بودوفيتش معاون رئيسة المكتب الرئاسي - على إكس - روفين بأنها ممثلة كوميدية من الدرجة الثانية، منتقدا برمجتها للحدث المقرر في أواخر إبريل.

ويجري عادة في هذا الحدث دعوة فنان للسخرية من الرئيس الحالي، بغض النظر عن هويته.

ومن جانبه؛ ذكر رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض يوجين دانييلز في رسالة بالبريد الإلكتروني : لن يكون لدينا عرض كوميدي هذا العام أن القرار اتخذ بالإجماع.

وأضاف :"في هذه اللحظة المهمة للصحافة، أريد التأكد من أن الاهتمام لن ينصب على سياسة الانقسام ولكن على مكافأة زملائنا على عملهم الاستثنائي.

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام منذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير