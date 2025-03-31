محاضرات مكثفة من بيسيرو للاعبي الزمالك قبل موقعة ستيلينبوش

يحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إلقاء محاضرات مكثفة على اللاعبين قبل مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بمتابعة عدة تسجيلات لمباريات بطل جنوب أفريقيا للوقوف على نقاط القوة والضعف بالمنافس لاستغلالها في المباراة المقبلة.

ويلقي المدير الفني محاضرات فنية على اللاعبين لشرح خطة اللعب والحديث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى مدينة كيب تاون بالأمس استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.