ماجدة خير الله تعلن وفاة شقيقها.. تفاصيل

نشرت الناقدة ماجدة خير الله تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن وفاة شقيقها.

وقالت ماجدة خير الله : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي الدكتور منجي عادل خير الله أستاذ الجلدية بالقصر العيني، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي".

رأى ماجدة خير الله فى مسلسل قهوة المحطة

من ناحية أخرى كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في تجربة البطولة الأولي للفنان أحمد غزي ، من خلال مسلسل قهوة المحطة .

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أحمد غزي من اكتشافات هذا الزمن في مجال التمثيل ، واري ان بداياته أقوي من بدايات أحمد زكي ، كما انه شكله مصري للغايه وأداؤه ممتاز .

وتابعت ماجدة خير الله : أحمد غزي تسيطع عيناه ان تقول أشياء وتعبر عن افعالات كالغضب والحزن والفرح .

يتناول المسلسل قصة الشاب مؤمن، الذي يترك الصعيد متجهًا إلى القاهرة سعيًا وراء حلم الشهرة، لكنه يواجه العديد من العقبات والمواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، حتى يجد نفسه في مواجهة جريمة قتل غامضة لا تتضح فيها هوية القاتل، مما يجعل المشاهد يعيش أجواءً من التشويق والإثارة حتى النهاية.

أبطال مسلسل “قهوة المحطة”

المسلسل يضم نخبة من النجوم، منهم:

• أحمد غزي

• أحمد خالد صالح

• بيومي فؤاد

• رياض الخولي

• هالة صدقي

• انتصار

• حسن أبو الروس

• فاتن سعيد

• علاء مرسي

• ضياء عبد الخالق

• علاء عوض

• يوسف عثمان

• أحمد ماجد

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قهوة المحطة” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ويُعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، محققًا نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه