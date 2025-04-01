عروس مبتسمة.. ميار الببلاوي تتحدث عن غُسل إيناس النجار

كشفت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، تفاصيل مشاركتها في غسل الفنانة الراحلة إيناس النجار.

وكتبت ميار الببلاوي، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "ايناس حبيبتى ماذا بينك وبين الله لتكونى فى غسلك كعروس مبتسمه وكالقمر فى تمامه غسلت كتير ناس بس انتى كنت ايه من ايات ربنا بحبك اوى وهتوحشينى".

وفاة إيناس النجار

توفيت الفنانة إيناس النجار أمس الإثنين ، وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة داخل الوسط الفني، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكشفت شقيقة الفنانة إيناس النجار، عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة، مما تسبب في دخولها في غيبوبة استمرت لأربعة أيام.

من هي إيناس النجار

تعد إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث ان اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيث ولدت في مدينة صفاقس.

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينيات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي والمخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وساهم فيلم “ميدو مشاكل” فى انطلاقتها بالسينما حيث شاركت في عديد من الأفلام مثل “بحبك وأنا كمان” (2003)، “علي سبايسي” (2005)، و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الحلانجي” الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة محمد رجب، وتدور أحداثه حول نجار يتورط في مشاكل كبيرة بعد محاولات للنصب لصالح مجموعة مشبوهة.