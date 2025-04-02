تحذير عاجل من الأرصاد.. طقس غير مستقر وأتربة كثيفة تتطلب ارتداء الكمامات

حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصحت الأرصاد مرضى الجهاز التنفسي والحساسية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان.

وأشارت في بيان رسمي إلي تعرض البلاد لأجواء غائمة وغطاء سحابى على أغلب الأنحاء مع فرص لسقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ومن المتوقع نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن نشاط للرياح سيستمر من غد الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الكمامات في المناطق التي تنشط فيها الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الانحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفقا لما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج "1.5 - 2" متر واتجاه الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج "2 - 2.5" متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة : 17 27

العاصمة الإدارية : 16 28

6 أكتوبر : 16 28

بنها : 17 27

دمنهور : 16 27

وادي النطرون : 16 26

كفر الشيخ : 15 26

المنصورة : 16 26

الزقازيق : 16 26

شبين الكوم : 16 27

طنطا : 15 25

دمياط : 16 25

بورسعيد : 16 24

الإسماعيلية : 17 28

السويس : 16 27

العريش : 15 27

رفح : 14 26

رأس سدر : 18 28

نخل : 11 25

كاترين : 08 22

الطور : 18 27

طابا : 12 26

شرم الشيخ : 21 30

الإسكندرية : 16 26

العلمين : 15 25

مطروح : 15 24

السلوم : 14 27

سيوة : 14 28

رأس غارب : 17 30

الغردقة : 18 29

سفاجا : 17 30

مرسى علم : 18 30

شلاتين : 20 30

حلايب : 20 28

أبو رماد : 19 29

رأس حدربة : 20 28

الفيوم : 15 27

بني سويف : 15 27

المنيا : 13 28

أسيوط : 14 29

سوهاج : 16 30

قنا : 18 31

الأقصر : 20 33

أسوان : 20 34

الوادي الجديد : 15 30

أبوسمبل : 20 33