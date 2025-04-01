نشاط رياح مثير للرمال والأتربة.. تحذير من الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على جنوب البلاد، من خلال صور للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، قامت بنشرها اليوم.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج .

وقالت الهيئة، إن الطقس غدا، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على السواحل الغربية، بينما يكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويستمر نشاط الرياح على مناطق متفرقة بالبلاد، لذا تستمر التحذيرات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الغد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 19 درجة.