«الحصان يا أبويا».. ياسمين عبدالعزيز تواصل السخرية من العوضي في منشور جديد

سخرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من منشور الفنان أحمد العوضي الذي أعلن من خلاله على حصول مسلسل “فهد البطل” على المركز الأول، وكتبت ياسمين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أبويا أبويا الحصان يا أبويا أنا رقم واحد يا أبويا أنا رقم واحد يا أبويا حاضر يا حبيبي متزعلش”.

مسلسل فهد البطل

وقال أحمد العوضي في تصريحات تليفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سوياً لتكون شقيقته التي يُدافع عنها.



مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.