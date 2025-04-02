وفاء عامر تكشف حقيقة خلافها مع محمد سامي واعتذارها عن مسلسل «سيد الناس»

كشفت الفنانة وفاء عامر حقيقة اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس"، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025.

وخلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وجه لها الفنان ياسر جلال سؤالًا حول السبب الحقيقي وراء اعتذارها عن المسلسل، وما إذا كان هناك خلاف بينها وبين المخرج محمد سامي.

وجاء السؤال كالتالي: "اعتذرتِ عن المسلسل لأنكِ وقعتِ على رجلكِ أم بسبب محمد سامي؟"

وردّت وفاء عامر قائلة: "أنا فعلًا وقعت على رجلي، وهذا هو سبب اعتذاري، لكنني لم أختلف مع محمد سامي أبدًا، فأنا أحبه جدًا، ونحن أصدقاء مقربون."

أبطال مسلسل "سيد الناس"

المسلسل من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، وعلياء صبحي.

العمل من إخراج وقصة محمد سامي، ومن كتابة ورشة "قلم".

قصة مسلسل "سيد الناس"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "الراجحي"، الذي يدخل في صراع وعداوة مع أشقائه الثلاثة، ما يؤدي إلى نشوب العديد من المشاكل والخلافات بينهم.

كما تشهد الأحداث مواجهة قوية بين "آمنة"، التي تجسد شخصيتها ريم مصطفى، وهي زوجة "الجارحي أبو العباس"، الذي يؤدي دوره عمرو سعد، وبين "اعتماد الهواري"، التي تلعب شخصيتها إلهام شاهين، وهي زوجة والد الجارحي، والذي يقدم دوره خالد الصاوي.