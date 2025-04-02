بحضور لفيف من الأساقفة.. تهنئة إيبارشيات المنيا بعيد الفطر

قدم عدد من أساقفة إيبارشيات محافظة المنيا، التهنئة أمس، بعيد الفطر المبارك، لمحافظ وقيادات المنيا، وهم أصحاب النيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، وبرفقتهم وفود من كهنة وأراخنة إيبارشياتهم، إلى جانب وفد من رهبان الدير.

التهنئه بعيد الفطر

التهنئة بعيد الفطر

وزار الآباء الأساقفة ومرافقوهم مبنى محافظة المنيا، وكان في استقبالهم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زاروا مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للقيادات الأمنية بالمناسبة ذاتها.