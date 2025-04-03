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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بين 10% و49%.. نسب رسوم ترامب الجمركية التي فرضها على بعض الدول

ترامب
ترامب
أسامة علي

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عددا من الدول.

وحسب قناة “اكسترا نيوز” جاءت نسب الرسوم على الدول كالتالى:

ـ 20 % على الواردات من الاتحاد الأوروبي و26% على الواردات من الهند و 32% على الواردات من تايوان.

- 46 % على الواردرات من فيتنام و 10% على الواردات من بريطانيا و 31% على الواردات من سويسرا.

البرازيل وسنغافورة

- 49 % على الواردات من كمبوديا و 24% على الواردات من اليابان و32% على الواردات من إندونيسيا و 10% على الواردات من البرازيل و 10% على الواردات من سنغافورة.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة اعتبارا من الليلة.

ترامب رسوم جمركية اخبار التوك شو دونالد ترامب صدى البلد

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