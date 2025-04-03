البنك الأهلي يستعد لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

يواصل فريق البنك الأهلي استعداداته المكثفة لمواجهة زد، في مباراة مرتقبة تقام يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى الفريق بقيادة مدربه طارق مصطفى إلى تجاوز آثار الخروج من بطولة كأس مصر، بعدما ودعها من الدور نصف النهائي إثر الهزيمة الثقيلة أمام بيراميدز، حامل اللقب، بأربعة أهداف دون رد. وقرر الجهاز الفني التركيز الكامل على المواجهة القادمة لضمان تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص التأهل إلى الدور التالي.

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بعد خوضه ثلاث مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين. وتمكن الفريق من تسجيل 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط، ما يعكس صلابة دفاعه وقوة خط هجومه.

أما غزل المحلة، فيحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يأتي سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، يليه المصري في المركز الرابع بنقطتين، في حين يتذيل زد ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

ويدرك البنك الأهلي أهمية اللقاء، خاصة أن الفوز سيعزز موقعه في الصدارة ويقربه خطوة كبيرة من التأهل للدور المقبل، فيما سيحاول زد تحقيق أول انتصار له في البطولة للحفاظ على آماله في المنافسة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعكس طموحاته في البطولة.



