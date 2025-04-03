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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضربة قاضية لـ شاومي بعد حادث مميت لسيارتها الكهربائية SU7

حادث شاومي
حادث شاومي
عزة عاطف

شهدت أسهم شركة شاومي Inc انخفاضًا كبيرًا بنسبة 5% في بورصة هونج كونج يوم الثلاثاء، بعد إعلان الشركة عن تفاصيل حادث مميت وقع في 29 مارس، والذي ضم سيارة كهربائية من طراز SU7. الحادث، الذي وقع على طريق سريع، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفقًا لتقرير نشرته مجلة thepaper.

حادث مروع في الطريق السريع

وفور وقوع الحادث، بدأت هيئة المرور المحلية بمقاطعة آنهوي، شرق الصين، تحقيقًا لفحص سبب الحادث.

وفي بيان صادر عن شركة Xiaomi، تم الاعتراف بوقوع الحادث، مؤكدة أن السيارة الكهربائية SU7 كانت تعمل بنظام القيادة الآلية (NOA) عندما وقع الحادث المأساوي. 

وأوضحت الشركة أن السيارة كانت تسير بسرعة 116 كيلومترًا في الساعة قبل وقوع الحادث، في وقت كانت فيه حواجز المرور تغلق المسار الأصلي وتوجه المركبات إلى المسار المعاكس.

تفاصيل الحادث وأسباب وقوعه

وفقًا للمصادر المحلية، فقد تسببت السيارة في وفاة ثلاثة أشخاص، وأشارت التقارير إلى أن الإصابات نتجت عن إغلاق أبواب السيارة عند الاصطدام، ما تسبب في حريق داخل البطارية. 

تم تداول هذه المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مما أثار قلقًا كبيرًا حول سلامة السيارات الكهربائية، خاصةً فيما يتعلق ببروتوكولات الأمان.

فيما يخص سير الحادث، كشفت شاومي أن السيارة قد أصدرت تحذيرًا بمجرد رصد العائق، وقام السائق بالتحول إلى وضع القيادة اليدوي وبدأ بتقليل السرعة. 

ومع ذلك، وعلى الرغم من ذلك، اصطدمت السيارة بحاجز إسمنتي بسرعة بلغت حوالي 97 كيلومترًا في الساعة.

تعليق شركة شاومي

في أول رد رسمي، عبرت شركة Xiaomi عن أسفها العميق إزاء الحادث المأساوي. 

وقالت في بيانها: "نحن نأسف بشدة لما حدث، ونحن نتعاون بالكامل مع السلطات المحلية لمواصلة التحقيق في الحادث". 

وأضافت أنها ستلتزم تمامًا بنتائج التحقيق لضمان الشفافية الكاملة وتعاملها مع الحادث بكل جدية.

من جانبها، أصدرت الشركة وعدًا بمواصلة التعاون الكامل مع السلطات المعنية والتأكد من تقديم جميع البيانات المتاحة. 

كما أكدت أنها ستتابع التحقيقات بشفافية كاملة لضمان سلامة وسلامة العملاء في المستقبل.

هذا الحادث، الذي حظي باهتمام واسع على منصة Weibo الصينية، أثار قلق العديد من مستخدمي الإنترنت حول سلامة السيارات الكهربائية، وخاصةً السيارات التي تعمل بأنظمة القيادة الذاتية. 

وطالب الكثيرون بإجراء تحقيق شامل لضمان تحسين بروتوكولات الأمان للحد من وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

إلى جانب التحقيق الجاري، يراقب العملاء والمهتمون في صناعة السيارات عن كثب تطورات التحقيق، في الوقت الذي تسعى فيه شاومي لمعالجة المخاوف المستمرة بشأن السلامة.

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