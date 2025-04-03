على الطريقة التركية.. وصفة مختلفة لعمل البيض المقلي

تعتبر طريقة عمل البيض المقلي من وصفات المطبخ التركي، وهذه الوصفة تمنح البيض طعمًا غنيًا بفضل الزبدة المتبلة، مما يجعله طبقًا مثاليًا لوجبة الإفطار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البيض المقلي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص.

طريقة عمل البيض المقلي على الطريقة التركية

طريقة عمل البيض المقلي على الطريقة التركية

مكونات طريقة عمل البيض المقلي على الطريقة التركية:

3 بيضات

2 ملعقة كبيرة زبدة

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار أو بابريكا

½ ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

ملعقة كبيرة لبن زبادي (اختياري)

خبز للتقديم

طريقة عمل البيض المقلي على الطريقة التركية

طريقة عمل البيض المقلي على الطريقة التركية:

ـ في مقلاة غير لاصقة، يتم إذابة الزبدة على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان قليلًا.



ـ يُضاف الفلفل الأحمر الحار أو البابريكا إلى الزبدة، مع التقليب لمدة 10 ثوانٍ حتى تمتزج النكهات.



ـ تُكسر البيضات برفق في المقلاة دون تقليب، ويُرش الملح والفلفل الأسود على الوجه.



ـ يُغطى المقلاة لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى ينضج البيض حسب الرغبة (صفار طري أو متماسك).



ـ يُقدم البيض ساخنًا مع اللبن الزبادي على الجوانب، ويُؤكل مع الخبز الطازج.