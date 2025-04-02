الترمس.. تسلية العيد اللذيذة وفوائده الصحية المذهلة | تعرف عليها

خلال احتفالات عيد الفطر، تمتلئ الموائد بأشهى المأكولات والحلويات، ومن بين الوجبات الخفيفة التي لا تغيب عن التجمعات العائلية يأتي الترمس، الذي يُعد خيارًا شائعًا للاستمتاع بأوقات العيد.

فوائد تناول الترمس في العيد

ولا يعتبر الترمس مجرد وجبة خفيفة مفضلة في العيد، بل هو كنز غذائي مليء بالفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مثاليًا لكل أفراد العائلة.

ولكن، إلى جانب كونه تسلية لذيذة، يتمتع الترمس بقيمة غذائية عالية تجعله من الأطعمة الصحية المفيدة للجسم.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، إليك أهم الفوائد الصحية للترمس:

- مصدر غني بالبروتينات وداعم لصحة العضلات:

يُعتبر الترمس مصدرًا مثاليًا للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مناسبًا للنباتيين ولمن يرغبون في الحصول على بدائل صحية للبروتين الحيواني. كما أن البروتين الموجود فيه يساعد في بناء العضلات وتعزيز صحة الأنسجة، ما يجعله غذاءً مفيدًا للرياضيين.

- يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، إلى جانب تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

فوائد تناول الترمس في العيد

- مناسب لمرضى السكري:

يتميز الترمس بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري ولمن يسعون إلى تنظيم مستويات السكر في أجسامهم.

- يعزز صحة القلب ويخفض الكوليسترول:

أثبتت بعض الدراسات أن الترمس يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بفضل احتوائه على الألياف والأحماض الأمينية المفيدة لصحة القلب.

فوائد تناول الترمس في العيد

- يساعد في فقدان الوزن:

نظرًا لاحتوائه على الألياف والبروتينات، يساعد الترمس في زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية، وبالتالي يساهم في التحكم في الوزن بشكل طبيعي.

- يعزز مناعة الجسم:

يحتوي الترمس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C، الزنك، والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لدعم جهاز المناعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز الصحة العامة ومحاربة الأمراض.

- يحافظ على صحة العظام والأسنان:

يُعد الترمس مصدرًا جيدًا للكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على قوة العظام والأسنان، مما يجعله غذاءً مهمًا لجميع الفئات العمرية، خاصة للأطفال وكبار السن.