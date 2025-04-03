أول تعليق من فلسطين على قرار حكومة المجر بشأن نتنياهو



اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان لنتنياهو الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي على حساب دماء أبناء شعبنا والمدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها " ترى الوزارة أن هذا الاستقبال الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الاسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.

وأضافت الوزارة الفلسطينية في بيانها قائلة " تستهجن الوزارة أيضاً تجاهل المؤتمر الصحفي بين رئيس وزراء المجر ودولة الاحتلال لحرب الإبادة والتهجير والضم، وكذلك حقوق شعبنا التي تحظى بإجماع العالم، وتعتبرها انتكاسة خطيرة في العلاقات الدولية.

وطالب الوزارة الحكومة المجرية التراجع عن سياستها تلك والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الاوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المجرم نتنياهو وتسليمه للعدالة فوراً.