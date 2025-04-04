مخرج الغاوي: ردود أفعال الجماهير كانت جيدة

أكد المخرج محمد العدل، مخرج مسلسل "الغاوي"، أنه تم التحضير لمشاهد “الحمام في المسلسل، وتواجدنا في أماكن بها ”غيات الحمام"، خاصة أن الفنان احمد مكى لديه اهتمام كبير بـ الحمام".

وقال محمد العدل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العيد فرحة" المذاع عبر فضائية دي أم سي"، أن ردود أفعال الجماهير كانت جيدة، مما تعد مؤشر على نجاح العمل، مؤكدا أن التحدي الذي واجهته هو تغيير أسلوب الفنان احمد مكي في العمل".

استمتعت بالتجربة

وتابع المخرج محمد العدل، أنه لاول مرة يقوم الفنان احمد مكي بتقديم مسلسل شعبي وهو نوع لم يقدمه من قبل واجتهدنا كثيرا في العمل واستمتعت بالتجربة مع الفنان احمد مكي.