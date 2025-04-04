قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل عجيب يحدث عندما تصلي على النبي .. الشيخ الشعراوي يوضح
ترامب عن هبوط الأسواق بعد فرض الرسوم: مستعد لإجراء مفاوضات بشرط
قنابل ضخمة لضرب غزة.. الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
إدارة ترامب توقف بث إذاعة أوروبا الحرة في روسيا
صرخة من والد الشهيد محمد الدرة على الوضع في غزة: سامحونا نحن تحت القصف
تعديل مواعيد الخط الخط الثالث لمترو الأنفاق بشكل مؤقت | تفاصيل
مصرية جدعة.. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن؟
بعد وفاتها.. موعد جنازة وعزاء زوجة نضال الشافعي
مشهد مرعب يوم القيامة.. لن تتخيل مصير آكل مال اليتيم
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر الفلسطينيين بإخلاء أجزاء من مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرور مفاجئ على منشآت الرعاية الصحية الأولية بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

واصلت الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بدمياط، المرور المكثف على وحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة بمدن ومراكز دمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ.

تم إجراء ١٧٤ مرور إشرافي على منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بنسبة تغطية ١٧٤٪ لجميع منشآت المحافظة .


جاء ذلك للتأكد من الانضباط الإداري للعاملين من الفرق الطبية وتوافر أدوية الطوارئ ومستلزمات التشغيل وصلاحية التجهيزات 
وانتظام تقديم خدمات الطوارئ ومكاتب الصحة وفحص المقبلين على الزواج وسحب عينات الغدة الدرقية وقياس السمع وتطعيم الجرعة الصفرية لفيروس ب لحديثي الولادة وصرف الألبان شبيهة لبن الأم بالمنافذ المقررة

وذلك حرصا على تعزيز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور  محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

دمياط محافظة دمياط صحه مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. ننشر الأسماء الكاملة

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

لقطة من الحادث

القصة الكاملة لقفز شاب من الثامن داخل مول شهير بـ مدينة نصر| ماذا حدث؟

انوسة كوتة وشقيقها

كنت بتتمنظر على الحيوانات.. شقيق أنوسة كوتة يُهاجم ضحية سيرك طنطا

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: برامج علاجية لتحسين القراءة والكتابة لطلاب المدارس في إجازة الصيف

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

خيمة السيرك بطنطا

ننشر تقرير الطب البيطري حول تغذية النمر الملتهم ذراع عامل السيرك بطنطا

اللواء محمود توفيق

إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كندا تفرض رسوما مضادة على السيارات الأمريكية

وزير الدفاع الأمريكي

البنتاجون يحقق مع وزير الدفاع الأمريكي في فضيحة تسريبات سيجنال

وزارة الخارجية

بيان عاجل من الخارجية بشأن إعادة طفلة مصرية من الإمارات

بالصور

على البوتاجاز وفي الفرن .. طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات بـ 3 وصفات

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها بأيام قليلة.. اعرف السبب الطبي

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

للمرة الأولى.. حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 13 ألف زائر خلال أيام العيد

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

أستاذ طب نفسي يحذر من سلوك شائع نهارًا يصيب الإنسان بأمراض مزمنة

مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل

فيديو

محمود حميدة

مينفعش تسأليني السؤال دا.. سبب انفعال محمود حميدة على المذيعة إنجي علي

حماده هلال

كنا جايبين شيخ وقت التصوير.. حمادة هلال يكشف عن مفاجأة في مسلسل المداح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد