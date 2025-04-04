مرور مفاجئ على منشآت الرعاية الصحية الأولية بدمياط

واصلت الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بدمياط، المرور المكثف على وحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة بمدن ومراكز دمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ.

تم إجراء ١٧٤ مرور إشرافي على منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بنسبة تغطية ١٧٤٪ لجميع منشآت المحافظة .



جاء ذلك للتأكد من الانضباط الإداري للعاملين من الفرق الطبية وتوافر أدوية الطوارئ ومستلزمات التشغيل وصلاحية التجهيزات

وانتظام تقديم خدمات الطوارئ ومكاتب الصحة وفحص المقبلين على الزواج وسحب عينات الغدة الدرقية وقياس السمع وتطعيم الجرعة الصفرية لفيروس ب لحديثي الولادة وصرف الألبان شبيهة لبن الأم بالمنافذ المقررة

وذلك حرصا على تعزيز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.