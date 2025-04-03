تكريم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم بالوسطانى في دمياط

أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، لحضور حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والذى اقامته الجمعية الخيرية الناس للناس بالوسطاني.

وجاءت بحضور الدكتور أسامة الحديدى مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، والدكتور سعد طارق الصديق الراعى الرسمى للحفل والدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة و النائب محمد الحصى والنائب حسن عبد الوهاب و النائب محمود مشعل أعضاء مجلس النواب والنائب وليد التمامى والنائب محمد ابو حجازى والنائب أحمد البلشى أعضاء مجلس الشيوخ، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف ومحمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وتضمن الحفل توزيع الجوائز على عدد ٢٠٠ فائز بالمسابقة التى تم إطلاقها تحت إشراف مديرية الأوقاف، في الفترة من ٢٢ حتى ٢٦ رمضان، وتضمنت عدد ٦ مستويات للحفظ " القرآن الكريم كاملاً بالتجويد ، وعشرون جزء ، نصف القرآن " وذلك لكافة الأعمار.

و بالنسبة للفئات العمرية المحددة " حفظ ربع القرآن الكريم لمن لايزيد أعمارهم عن ١٢ عاما، و حفظ ثلاثة أجزاء لمن لا يزيد أعمارهم على ١٠ أعوام ، و جزء عم لمن لايزيد أعمارهم عن ٨ أعوام".

ونقل اللواء عبد الله عاشور تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مهنئاً الفائزين ، بما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، كما دعاهم إلى التحلي بالآداب والأخلاق التى يدعو إليها القرآن الكريم، كما وجه التحية إلى جميع القائمين على هذه المسابقة.

وفى ختام الحفل ، تسلم اللواء عبد الله عاشور درعاً تذكارياً مقدم من راعى الحفل إلى محافظ دمياط تقديرًا لدعمه هذه المسابقة.