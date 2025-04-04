المعاينة تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات اندلاع حريق في محطة مترو الفرج.

أشارت التحريات التي اجرتها فرق المباحث في القاهرة، إلى أن الحريق اندلع في غرفة للكابلات داخل محطة المترو وتم السيطرة عليه قبل امتداده.

أصيب نحو 3 أشخاص جراء حريق اندلع في محطة مترو روض الفرج بالقاهرة وتم اسعافهم بسيارات الاسعاف بمحيط الحادث.

نشب حريق داخل محطة مترو روض الفرج بالقاهرة وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده داخل محطة المترو.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من الخدمات المعنية بمحطة مترو روض الفرج تضمن ورود بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل محطة المترو في أحدى الغرف.

على الفور حرى الدفع بـ 5 سيارات اطفاء لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها داخل محطة المترو.