استشهد مع ابنته وزوجته.. الاحتلال يغتال قيادي كبير في حماس بغارة صيدا| فيديو

أفادت قناة “الجديد” اللبنانية في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف في غارة صيدا بلبنانـ مسؤول في حركة حماس حسن فرحات (أبوياسر)، مشيرةً إلى أنه استشهد مع اثنين من أفراد أسرته في الشقة المستهدفة، هما ابنه وزوجته.

وفي التفاصيل، أطلقت مسيرة اسرائيلية صاروخين على الشقة، وتسببت الغارة في اندلاع النيران بالمكان، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف.

بحسب المعلومات الأولية، أدت الغارة الإسرائيلية إلى استشهاد 3 أشخاص على الأقل.

وتتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، إذ نفذت مروحيتان إسرائيليتان ثلاثة غارت استهدفت غرفا جاهزة في بلدة الناقورة في قضاء صور، في القطاع الغربي.

وعلى الإثر سارع الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف، على ما أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام”، وما زال الطيران المروحي والاستطلاعي يحلق في سماء الناقورة، وصولا إلى اللبونة، شرق الناقورة.

كانت الناقورة شهدت صباحا غارات عدة، نفذتها مسيرات إسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف للهيئة الصحية في ساحة بلدية الناقورة، كما كانت البلدية تضررت جراء الغارات.

يأتي هذا بينما أصيب شخصان بجروح، الخميس، نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل بجنوب لبنان، فيما واصلت إسرائيل قصفها لعدة مناطق.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل، أدت إلى إصابة مواطنين بجروح.