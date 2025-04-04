غدا.. انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالوادي الجديد

أعلن الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، عن انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من غد السبت، ولمدة شهر بجميع قرى ومراكز المحافظة وأسواق الماشية.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لدعم الحملة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بأهمية التحصين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية الثروة الحيوانية من الأمراض بتوفير اللقاحات اللازمة.

وأشار الكومي، إلى تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، مضيفا: أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بالمراكز والقرى والعزب، بالإضافة إلى مراقبة وتطهير أسواق الماشية بالتعاون مع الوحدات المحلية، مع تنفيذ حملات توعية للمربين وأصحاب المزارع بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية.

وأشار الكومي، إلى أن الحملات والقوافل العلاجية تأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن، وتقديم مختلف سبل الدعم للمربيين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى الموجودة بالمراكز والمدن.