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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عواصف رملية وترابية وأمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

أمطار
أمطار
البهى عمرو

 كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن قيم درجات الحرارة اليوم الجمعة منخفضة وتعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بدرجة أو درجتين، وذلك بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي. 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البلاد فترة النهار تعتبر ربيعية، وأن البلاد بشكل عام لن تشهد ارتفاعات في درجة الحرارة اليوم.

ولفتت إلى أن هناك نشاطا نسبيا للرياح بشمال وجنوب الصعيد، ومناطق من جنوب سيناء، وأن هذه الرياح تساعد على انخفاض درجات الرياح، وأن هناك رياحا مثيرة للرمال والأتربة بمحافظة البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن اليوم متوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية، مثل مطروح والإسكندرية، ولكن هذه الأمطار لن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.

وأعلنت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:
القاهرة
العظمى 26 درجة.
الصغرى 16 درجة.
الإسكندرية
العظمى 22 درجة.
الصغرى 14 درجة.
مطروح
العظمى 21 درجة.
الصغرى 14 درجة.
سوهاج
العظمى 31 درجة.
الصغرى 14 درجة.
قنا
العظمى 34 درجة.
الصغرى 18 درجة.
أسوان
العظمى 32 درجة.
الصغرى 19 درجة. 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس منار غانم درجات الحرارة سقوط أمطار أمطار

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