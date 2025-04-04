مران لسيدات طائرة الأهلي في فندق الإقامة قبل مباراة اليوم

قرر الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلي أداء بعض التدريبات الخفيفة اليوم في فندق الإقامة، استعدادا لمواجهة سوكوسيم السنغالي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة إفريقيا التي تقام بنيجيريا.













‎واستقر إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق، على أداء بعض التدريبات الخفيفة بفندق الاقامة، ومن المقرر أن يواجه سيدات طائرة الأهلي اليوم الجمعة نظيره سوكوسيم السنغالي في تمام الساعة الثالثة عصرًا على صالة موشود أبيولا.















وجاءت قائمة “سيدات طائرة الأهلي” كالتالي:‏ آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.







