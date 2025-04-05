وسط إقبال كبير .. أسعار تذاكر مسرحية سجن النسا

تمكنت مسرحية سجن النسا ، والتي تعرض علي مسرح السلام ، ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥ ، و خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، من رفع شعار كامل العدد منذ افتتاحها ثانى أيام العيد حتى الآن، حيث تعرض المسرحية يوميا فى تمام الثامنة و النصف مساء ماعدا يوم الثلاثاء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

ويبلغ سعر تذاكر العرض 57 – 82 – 107 جنيه

يذكر أن "سجن النسا" رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، من بطولة هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايريني مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير.



